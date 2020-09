Coronavirus, Wanda Nara: "Io e i bambini negativi al tampone"

La preoccupazione di Wanda Nara, trapelata attraverso un post allusivo, dopo quanto asserito con un comunicato scarno da parte del PSG – ormai aragione considerato un focolaio – si è esplicitata oggi con un messaggio pubblicato su Instagram diretto. Scarno, ma denso di quanto può condensarsi nell’attesa e nel responso, a seguito della diffusione da parte del quotidiano francese, L’Equipe, della positività al tampone di suo marito, l’attaccante argentino Mauro Icardi.

E così, scegliendo la strada della trasparenza, e i social per comunicarlo, Wanda Nara ha dato notizia della propria negatività al tampone. E così anche dei suoi figli.

L’attaccante, invece, è risultato positivo insieme ad altri giocatori del PSG: Marquinhos, Neymar, Di Maria, Keylor Navas e Paredes.

La moglie-agente del giocatore, ora in isolamento e seguito secondo i protocolli vigenti, ha scritto una dida che, oltre ad aggiornare sullo stato di salute dell’intero clan, intende riservare un ringraziamento nei confronti di quanti hanno manifestato loro affetto e vicinanza:

“Stiamo tutti bene, il mio risultato è negativo così come quello dei bambini. Grazie per il vostro amore e per esservi preoccupati per noi”.