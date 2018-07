Corrado spinge il Pisa: "Giusto provarci"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha spiegato il perché della richiesta di ripescaggio.

"Perché non farlo – ha detto -? Dopo il ricorso vinto dal Novara era assurdo stare immobili, considerando che non esistono più pregiudiziali sul nostro percorso: pagavamo colpe non nostre, al momento dell'acquisto del club avevamo ereditato un -4, ma adesso che sono state riscritte le regole ritengo giusto provarci, anche per i nostri tifosi. Già lo scorso anno avevamo intenzione di farla, ma solo adesso c'è la possibilità di entrare nella graduatoria".

SPORTAL.IT | 18-07-2018 16:50