Corruzione, Platini è stato scagionato

L’ex presidente dell’Uefa, Michel Platini, punta a tornare nel mondo del calcio dopo che la magistratura svizzera ha archiviato le accuse di corruzione sul suo conto.

“E’ la fine di un lungo incubo per la mia famiglia e quelli che mi sono vicini” le parole del francese che prosegue: “Tornerò indietro: dove, quando e come è troppo presto per dirlo. Ma io tornerò di nuovo nel calcio. Perché il calcio è la mia vita e non permetto a nessuno il diritto di privarmi della mia vita”.

SPORTAL.IT | 26-05-2018 12:56