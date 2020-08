Corsa a due per Messi, ma è tregua con il Barcellona

Il giorno dopo quello della clamorosa rottura, la domanda dominante è: “Succederà veramente?”. Leo Messi dirà davvero addio al Barcellona dopo 20 anni? E lo farà in maniera così traumatica, non presentandosi agli allenamenti in vista della nuova stagione e sfruttando la clausola che potrebbe permettergli di rescindere unilateralmente il contratto in scadenza nel 2022? Le risposte a queste domande ancora non ci sono, o meglio solo in parte.

Rispetto al muro contro muro assoluto delle prime ore, infatti, la Pulce sembra voler tendere almeno parzialmente la mano al club, non per avviarsi a un ripensamento e restare in blaugrana, bensì, al contrario, per avere meno ostacoli per raggiungere il proprio obiettivo, quello di cambiare aria. Secondo quanto riportato da TyC Sports, infatti, l’attaccante sembra deciso a presentarsi agli allenamenti diretti dal nuovo allenatore Ronald Koeman. Messi dovrebbe disertare le prime sedute previste per il fine settimana, ma presenziare regolarmente agli allenamenti a partire da lunedì, in attesa di novità sul proprio futuro.

Come Leo riuscirà a concentrarsi e come si rapporterà ai compagni, alla società e allo stesso allenatore è tutto da scoprire, ma quel che è certo è che il giocatore non vuole fare passi indietro in merito alla volontà di sfruttare la clausola, che tuttavia secondo il club è scaduta lo scorso 10 giugno.

Insomma, anche se una parte dell’opinione pubblica crede che tutto possa rientrare in caso di dimissioni del presidente Josep Maria Bartomeu, che secondo quanto riportato da Radio Catalunya, starebbe cercando di incontrare Messi, per il momento invano si comincia a delineare il roster di squadre che possono provare a sognare il grande colpo. Il Paris Saint-Germain già pieno di campioni è allora in seconda fila, alle spalle di Manchester City e Inter, che sembrano le società più interessate e con più possibilità di mettere sotto contratto Messi.

Sempre secondo Radio Catalunya, il numero 10 avrebbe già parlato con Pep Guardiola per sondare il terreno in vista di un eventuale approdo in Premier League, ribadendo la volontà di tornare a lavorare insieme al proprio padre calcistico. Nessun contatto, invece, almeno per il momento, con l’Inter, che studia la situazione in disparte…



OMNISPORT | 26-08-2020 19:42