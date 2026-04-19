Corsa Champions, cosa cambia dopo la vittoria della Juventus: Como e Roma nei guai, il calendario

Cinque squadre in lotta per tre posti nell'Europa che conta: classifica aggiornata, incroci decisivi e margini ridotti per chi insegue a 5 giornate dalla fine

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La vittoria della Juventus contro il Bologna nel posticipo domenicale della 33a giornata di Serie A ha permesso alla squadra di Luciano Spalletti di blindare il quarto posto e mettere pressione a Napoli e Milan a una settimana dallo scontro diretto di San Siro contro l’ex Massimiliano Allegri. Cinque club per tre posti a cinque turni dal termine: la classifica sorride alla Signora e costringe Como e Roma a una complicata remuntada.

Corsa Champions, cosa cambia con la vittoria della Juventus

Jonathan David e Khephren Thuram hanno trascinato la Juventus contro il Bologna di Vincenzo Italiano, firmando uno scatto pesantissimo nella corsa al quarto posto. Se l’Inter con 78 punti ha già mezzo tricolore cucito sul petto, per gli altri tre posti nell’Europa che conta sono cinque le squadre coinvolte.

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Napoli e Milan sono appaiate a quota 66, i bianconeri salgono a 63, mentre Como e Roma inseguono a 58. Cesc Fabregas e Gian Piero Gasperini nei guai: i lariani hanno subito la seconda sconfitta consecutiva contro il Sassuolo, mentre i giallorossi sono stati fermati in casa dall’Atalanta.

La classifica dopo 33 giornate:

Inter 78

Napoli 66

Milan 66

Juventus 63

Como 58

Roma 58

Spalletti contro Allegri: scontro diretto Milan-Juventus

Il prossimo turno sarà molto indicativo. La Juventus di Spalletti, la squadra più in forma tra quelle coinvolte nella volata Champions, farà scalo a San Siro dove affronterà un Milan, che ha ritrovato il successo col Verona ma non ancora il gioco.

In caso di vittoria, i bianconeri aggancerebbero i rossoneri; con un pareggio o una sconfitta, invece, Como e Roma potrebbero rilanciarsi vincendo contro Genoa e Bologna.

Napoli e Milan: quanti punti servono

Se Como e Roma dovessero vincere tutte le ultime cinque partite, arriverebbero a 73 punti. Questo significa che a Napoli e Milan bastano 8 punti per centrare la Champions League.

La squadra di Antonio Conte ha un calendario più agevole, a partire dalla gara interna contro la Cremonese. Al Maradona arriveranno anche Bologna e Udinese ancora al Maradona e c’è anche la trasferta contro un Pisa destinato al ritorno in Serie B.

L’unico vero snodo è lo scontro diretto contro il Como alla 35ª giornata. Più complicato il cammino del Milan: dopo la Juventus, trasferta con il Sassuolo, poi Atalanta, Genoa e Cagliari.

Juventus, dopo il Milan calendario in discesa

Ai bianconeri, invece, servono 11 punti per la certezza della Champions. Dopo la sfida con il Milan, il calendario è in discesa: Verona allo Stadium, trasferta a Lecce, poi Fiorentina in casa e derby contro il Torino. Como e Roma, invece, sono obbligate a vincerle tutte e sperare in un crollo di almeno una delle tre davanti.

Calendari a confronto:

Il calendario del Napoli

Napoli-Cremonese

Como-Napoli

Napoli-Bologna

Pisa-Napoli

Napoli-Udinese

Il calendario del Milan

Milan-Juventus

Sassuolo-Milan

Milan-Atalanta

Genoa-Milan

Milan-Cagliari

Il calendario della Juventus

Milan-Juventus

Juventus-Verona

Lecce-Juventus

Juventus-Fiorentina

Torino-Fiorentina

Il calendario del Como

Genoa-Como

Como-Napoli

Verona-Como

Como-Parma

Cremonese-Parma

Il calendario della Roma