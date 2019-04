Corsa Champions: il calendario fino alla 38esima

La bagarre in atto per la conquista dei posti nella prossima Champions League sta accendendo questo finale di stagione, con tante squadre che hanno l’opportunità di entrare nell’Europa che conta. Come spesso succede nelle ultime giornate un ruolo chiave potrebbe averlo il calendario, che può incidere nel bene e nel male per ognuna delle compagini. Andiamo dunque ad analizzare cosa riserverà per i team in lotta per un posto in paradiso, rigorosamente in ordine di classifica (in maiuscolo le gare in trasferta).

Inter (56 punti): Atalanta, FROSINONE, Roma, Juventus, UDINESE, Chievo, NAPOLI, Empoli.

Cinque gare a San Siro per i nerazzurri, ma almeno tre di queste davvero molto ostiche (a partire dalla prossima). Nel Derby d’Italia troverà forse una Juventus già campione, ma che difficilmente snobberà l’impegno. Ostica anche la trasferta di Udine con i friulani presumibilmente ancora a caccia della salvezza mentre è sempre durissima quella di Napoli. Occhio anche all’ultima con l’Empoli se ai toscani servissero ancora punti.

Milan (52 punti): JUVENTUS, Lazio, PARMA, TORINO, Bologna, FIORENTINA, Frosinone, SPAL.

A differenza dei cugini ben cinque match lontano da casa. Lo scontro forse decisivo sarà però fra le mura amiche, contro la Lazio il 13 aprile. Decisive le trasferte, con il doppio confronto con Parma e Torino che dirà molto sulle chance della truppa di Gattuso. Le ultime due potrebbero essere più agevoli, a Firenze dipenderà dalla classifica dei viola ma sarà comunque complicata.

Atalanta (51 punti): INTER, Empoli, NAPOLI, Udinese, LAZIO, Genoa, JUVENTUS, Sassuolo.

Forse la squadra col calendario più difficile. Quattro trasferte tutte difficilissime e le partite in casa contro Empoli e Udinese arrivano troppo presto (affrontarle successivamente poteva essere d’aiuto se avessero chiuso in anticipo i giochi). L’undici di Gasperini però è quello che sta giocando meglio e quindi a Bergamo i tifosi possono continuare a sognare.

Lazio (48 punti): Sassuolo, MILAN, Udinese (recupero 25esima giornata), Chievo, SAMPDORIA, Atalanta, CAGLIARI, Bologna, TORINO.

La sconfitta di Ferrara è stata una mazzata tremenda. Il grande vantaggio è avere una partita da recuperare (ma contro un Udinese che sembra aver beneficiato dal cambio in panchina) e presumibilmente la sfida decisiva sarà fuori casa contro il Milan. Complicate anche le altre trasferte a Genova, a Cagliari (i rossolbù in casa hanno un rendimento totalmente diverso) e l’ultima a Torino sponda granata.

Roma (48 punti): SAMPDORIA, Udinese, INTER, Cagliari, GENOA, Juventus, SASSUOLO, Parma.

Quattro trasferte di cui due molto complicate, ma anche vincere a Genova e Reggio Emilia non è scontato. Più abbordabili le sfide all’Olimpico, anche perché i giallorossi troveranno una Juventus già scudettata e magari con la testa alla Champions. La difficoltà più grande è che il team di Ranieri dovrà fare cinque punti in più del Milan (che attualmente è quarto e che ha il vantaggio dello scontro diretto).

SPORTEVAI | 06-04-2019 10:38