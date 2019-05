Corsa Champions: la Lazio si scansa con l'Atalanta? Parla Ranieri

Non è preoccupato da quello che accadrà domenica tra Lazio e Atalanta nella corsa alla qualificazione dalla prossima Champions League. Claudio Ranieri non ha dimenticato quanto accaduto nove anni fa quando sugli spalti dell’Olimpico i tifosi biancocelesti mostrarono lo striscione ‘Oh Nooo’ dopo la sconfitta con l’Inter, rivale scudetto della sua Roma.

La Curva Nord biancoceleste chiese in sostanza alla propria squadra di ‘scansarsi’ per favorire il cammino dei nerazzurri, “e così è stato, così fu” sottolinea il tecnico della Roma a Trigoria. “Si riparla di una situazione simile perché ora c’è l’Atalanta in corsa per la Champions League? A me non interessa, a queste cose ci deve pensare la Lega. Io penso a giocare, ad allenare. Sono sempre stato una persona leale, e questo per me è importante” conclude Ranieri.

Attualmente la Roma è quinta in classifica a 58 punti, preceduta proprio dall’Atalanta a quota 59. La Lazio invece è scivolata all’ottavo posto con 55 punti preceduta a quota 56 anche da Milan e Torino. In caso di sconfitta potrebbe essere anche esclusa dalla Europa League. Qui il calendario delle partite da qui a fine campionato per i posti in Champions ed Europa League.

VIRGILIO SPORT | 03-05-2019 11:11