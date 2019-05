Corsa Champions, Ranieri non molla

Claudio Ranieri non si arrende e vede ancora una Roma in grado di centrare la qualificazione alla Champions League.

"Siamo in corsa, alla fine in Champions ci andrà chi farà più punti – la sua considerazione ai microfoni di 'Sky Sport' dopo l'1-1 ottenuto a Marassi contro il Genoa -. Non so quale sarà la quota utile per essere nelle prime quattro, ma speriamo di riuscire a rientrarci".

"Siamo riusciti a raddrizzare una situazione problematica e sapevamo di dover affrontare una partita molto difficile. Ci siamo fatti sorprendere sul calcio d'angolo, altrimenti avremmo portato a casa la partita. Bravi loro a non mollare mai, noi sapevamo di andare contro un muro e sono d'accordo con il fatto che nei momenti decisivi occorre più attenzione. Meno male che all'ultimo Mirante è riuscito a parare il rigore", ha spiegato il tecnico testaccino.

