Malen alla Juve, con la Champions Spalletti può soffiare l’olandese alla Roma e spunta un clamoroso retroscena

Il bomber giallorosso potrebbe accendere il mercato estivo, con i bianconeri pronti a piazzare la zampata. Il primo (e decisivo) round si gioca però in campo, con il quarto posto come prima fondamentale variabile

Como e Roma a quota 51 punti, Juventus a 50. A dieci turni dal termine del campionato, la corsa all’ultimo piazzamento Champions resta aperta a qualsiasi scenario. E proprio dal raggiungimento – o meno – del quarto posto andrà inevitabilmente a delinearsi il prossimo mercato. Una verità che riguarda in particolare i giallorossi e i bianconeri, che sembrano avere in Donyell Malen l’obiettivo condiviso.

Malen tra Roma e Juventus

Nel giorno in cui il successo del Milan nel derby scudetto contro l’Inter – e le relative polemiche – monopolizza inevitabilmente l’attenzione, le voci di un possibile duello di mercato tra Roma e Juventus per Malen spostano almeno in parte i riflettori sulla corsa Champions. Sì, perché per giallorossi e bianconeri chiudere la stagione al quarto posto può fare tutta la differenza del mondo. E lo stesso vale per il bomber olandese, che nella Capitale sotto la guida di Gasperini sta segnando a raffica.

L’accordo con l’Aston Villa

Malen è alla Roma in prestito dall’Aston Villa. Un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25, che diventa obbligo in caso di qualificazione dei giallorossi alla prossima Champions o all’Europa League. Obiettivi assolutamente alla portata della squadra di Gasperini, che può strappare il pass per la massima competizione UEFA per club (e, quindi, assicurarsi le prestazioni di Malen a titolo definitivo) sia passando dal quarto posto, sia conquistando l’Europa League.

Passa tutto dalla Champions

I problemi arrivano in caso entrambi gli obiettivi sfumassero. La partecipazione alla sola Europa League nella prossima stagione, infatti, non garantirebbe ai giallorossi quel ritorno economico capace di garantire la permanenza dell’attaccante olandese ex Dortmund. E, sempre con la qualificazione Champions come variabile da rispettare, sarebbe proprio a quel punto che la Juventus andrebbe a tentare l’operazione per portare a Torino il nazionale oranje.

Malen proposto alla Juve a gennaio

Come ovvio che sia, le speranze e le possibilità dei giallorossi passano inevitabilmente dalle prestazioni dello stesso Malen. E proprio sul bomber, che da quando è sbarcato nella Capitale ha già messo a segno sei reti in otto presenze in Serie A, il direttore del portale IlBianconero, Romeo Agresti, in queste ore ha rivelato il retroscena che a gennaio avrebbe visto l’entourage del giocatore proporlo anche alla dirigenza della Vecchia Signora.

Futuro in bilico

Un’opzione alle stesse condizioni della Roma che, evidentemente, non convinse i bianconeri, ancora impegnati a provare il possibile Kolo Muani bis e che, alla fine, ripiegarono su Jeremie Boga. Al termine della stagione però, anche al netto della situazione Vlahovic, le carte potrebbero tornare tutte in gioco e il futuro di Malen prendere una direzione inattesa. Tutto, come sempre, passa però dalla corsa alla Champions League. Como permettendo, la sfida tra Roma e Juventus dal campo potrebbe già essere proiettata sul prossimo mercato.