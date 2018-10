"Corsa scudetto chiusa, con Marotta Agnelli ha imitato il padre"

“Non si esagera a dire che la corsa scudetto sia già finita, la sensazione è quella lì, vedendo Juve-Napoli ho visto il prosieguo della scorsa stagione, poi magari cresceranno le altre, l’Inter, il Milan, la Roma e la Lazio. Nonostante l’esperienza di Ancelotti e la sua bravura la Juve però è ancora troppo più forte”. Marcello Lippi, intervenuto a Radioanch’io sport, su Radio Rai, non ha paura a sbilanciarsi sul tema scudetto ma non fa paragoni con la sua Juve: “Non si può immaginare che vadano in campo Zidane e Nedved contro questi qua, si può solo dire che sono tutte Juve forti, com’era quella di Trapattoni prima di me”.

Lippi commenta a modo suo anche il clamoroso addio di Marotta dalla Juve: “Non si tratta di condividere, bisogna solo prenderne atto, non conosciamo i motivi di questa decisione. Non si può dire che questa società non abbia capacità di programmare, quando i grandi gruppi prendono queste scelte lo fanno nei momenti di splendore, non in quelli di difficoltà. Agnelli forse si sarà ricordato di cosa ha fatto il padre, che dopo 10 anni in cui non si occupava di Juve ha cambiato tutto, manager ed allenatore col sottoscritto ed ha fatto un ciclo vincente dopo 10 anni in cui i bianconeri non vincevano lo scudetto, sono supposizioni. Il dottor Umberto è stata una persona spettacolare per la Juve, innovatrice, c’era la supremazia di Berlusconi e del Milan e lui fece questa cosa arrivando a vincere la Champions”.

Capitolo Ronaldo: “Me l’aspettavo così, scrupolosissimo nella preparazione, i grandi campioni sono umili, lui si è messo a disposizione. Devo dire che non mi aspettavo che lasciasse il Real, brava la Juve a cercarlo e convincerlo”. Da domani riprende la Champions: “Con il Liverpool sarà dura per il Napoli perché i Reds sono tra le più forti in circolazione, anche per l’Inter col Psv non sarà facile mentre non sono avversari complicati quelli di Roma e Juve”. L’ex ct campione del mondo (a febbraio saluterà probabilmente la Cina, dove sta ricoprendo il ruolo di ct) parla anche di Gattuso, che conosce bene da giocatore: “Do molta importanza al rapporto che si crea tra giocatore e allenatore quando vedo Suso che dopo il gol che ha fatto va ad abbracciare il suo tecnico mi sembra sia un bel segnale”.

Ottimismo anche sulla nazionale: “Mancini è bravo e propone un calcio propositivo, poi vedo tanti giovani bravi e che giocano anche titolari nelle loro squadre, fino a poco fa l’Under 21 doveva pescare anche in serie C ad esempio. Certo io potevo pescare sul 60% dei giocatori italiani, oggi saranno il 35%”.

