Corsi: 'Così la Juventus diventa antipatica'

Ancora tanti applausi e nessun punto per l’Empoli. La squadra di Andreazzoli ha tenuto testa alla Juventus, arrendendosi solo a un rigore e a una prodezza di Cristiano Ronaldo. La classifica piange, società e allenatore pensano di poter risalire grazie al gioco, ma intanto i punti persi pesano.

Quanto alla gara contro i bianconeri, se Andreazzoli non aveva recriminato sul rigore che ha permesso alla Juve di pareggiare, non altrettanto ha fatto il presidente azzurro Corsi, intervenuto a 'Radio Crc': "Per me non era rigore, però Bennacer cha ha fatto un’ingenuità. È un grande giocatore, ma ha fatto un’ingenuità allargando la gamba e mettendo il braccio davanti a Dybala, ma lui aveva già l’idea di cadere… Mi domando perché l’arbitro non sia andato a vedere il Var come ha fatto con Bonucci. Noi abbiamo fatto il nostro dovere. Sudditanza psicologica? Per me non esiste, Calvarese arbitrò due anni fa Juventus-Empoli e io andai a fargli i complimenti, perché arbitrò benissimo. Ieri non glieli ho fatti. Di sicuro però questi episodi fanno diventare la Juve più antipatica…".

Poi, sulla classifica: "La distanza dalle altre ci preoccupa, ma manca ancora tanto. Mi sembra che tre punti di distacco c’è tempo per recuperarli. L’importante è pulirsi di certe piccole cose, di certe piccole ingenuità".

SPORTAL.IT | 29-10-2018 14:40