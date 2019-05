Corsi dice alla Fiorentina di scordarsi Traoré

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi è intervenuto a Radio Sportiva: "Stiamo metabolizzando la retrocessione, consapevoli di aver fatto tutto il possibile per regalarci una grande soddisfazione che non è arrivata. Dobbiamo voltare pagina e l'Empoli da questa esperienza ne esce molto rafforzato nell'immagine e nell'affetto. Tutta Italia ci ha mostrato solidarietà rispetto a quanto decretato dal campo. Ad inizio campionato l'impostazione della squadra era diversa dal solito, avevamo puntato su chi si giocava il futuro. A gennaio poi abbiamo messo mani al mercato, con giocatori importanti. In quel momento il cambio di allenatore era motivato perché si giocava bene ma non si faceva risultato. Inizialmente la scelta ha pagato ma poi la squadra si è spenta. A quel punto abbiamo richiamato Aurelio, con il suo calcio un po' più verticale e con la difesa a 3, da squadra europea. Rammarico c'è, adesso riflettiamo. Ci auguriamo di proseguire con lui, ma dipende da come vorrà interpretare il prossimo campionato. Se rimarrà con noi, vorremmo da lui entusiasmo, il fuoco dentro e non la delusione. Il prossimo campionato di Serie B non dev'essere un ripiego. Ci sarà anche da indirizzarci verso giocatori motivati o di esperienza. Di Lorenzo al Napoli? C'è un interesse ma ancora non c'è stato un incontro per definire, non so cosa possa succedere nelle prossime 48 ore. Nel suo ruolo è stato tra i migliori del campionato e a volte il mercato riserva sorprese".

"Traorè – ha aggiunto -? Sono in imbarazzo, in questi mesi ho cercato di celare il più possibile questa situazione anche per rispetto della Fiorentina. Ma i documenti firmati non sono stati depositati entro il 31 gennaio e quindi non valgono più niente. La Fiorentina aveva chiesto un supplemento di visite mediche, noi le abbiamo fatte e il giocatore è perfettamente sano. La prossima settimana farà un ulteriore esame, ma posso dire che il giocatore non è della Fiorentina ma dell’Empoli. In Serie A ci sono 3 società più importanti della Fiorentina che lo vogliono, oltre ad un club tedesco che farà la Champions League. Su di lui ci sono diverse società importanti italiane ed estere e io ho cercato di non fare brutte figure. Il ragazzo è sano e comunque farà un esame più approfondito la prossima settimana. Mi sento il suo tutore in questa situazione antipatica che si è creata".

SPORTAL.IT | 28-05-2019 14:01