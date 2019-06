Corsi: "Ora basta con gli zero"

A Barcellona un appuntamento fondamentale per il Team Tasca Racing, una gara che deve costituire un nuovo punto di svolta per la stagione di un Simone Corsi reduce da tre zero consecutivi nelle ultime tre gare di Jerez, Le Mans e Mugello. Tre corse nelle quali la moto del rider numero 24 non ha mai tagliato il traguardo finale, dopo tre cadute molto simili tra loro dopo pochi giri.

"Siamo pronti per questo Gran premio. Veniamo da tre zero quindi l'importante a Barcellona sarà portare la moto al traguardo. Nelle ultima gare siamo stati molto veloci ma non siamo riusciti a portare a casa nessun punto. L'importante sarà lavorare bene e migliorare il feeling con l'anteriore. Montmelò è un tracciato che mi piace particolarmente, pertanto mi sento fiducioso per domenica. Inoltre, dopo la gara ci fermeremo qui per alcuni test in vista dei prossimi appuntamenti" ha sottolineato il centauro romano.

SPORTAL.IT | 13-06-2019 12:30