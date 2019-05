Corsi promette battaglia a Le Mans

Tasca Racing arriva in Francia, sullo storico circuito di Le Mans, dove domenica andrà in scena la quinta tappa della stagione 2019 per il Motomondiale e per la classe Moto2.

"Sono carico per questo weekend. Quella francese è una pista che mi piace molto e sulla quale in passato ho ottenuto buoni risultati. Nei test di Jerez ci siamo concentrati per trovare un miglior feeling con la moto, specialmente sull’anteriore che è importante per un tracciato come quello di Le Mans" evidenzia Simone Corsi.

SPORTAL.IT | 16-05-2019 15:04