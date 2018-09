Cortinovis veste gialloblu

Il Ciliverghe Calcio ha ingaggiato Lorenzo Cortinovis.

Il terzino destro classe ’99, già a disposizione del tecnico Carobbio, ha vestito nell’ultima stagione la maglia della Pro Vercelli, disputando il campionato Primavera, ed in precedenza si è formato nel Settore Giovanile del Milan.

"La scelta di firmare per questa società è stata quasi naturale una volta conosciute le persone che vi lavorano e le metodologie applicate in allenamento dallo staff tecnico – le prime parole in gialloblu del difensore bergamasco –. I compagni mi hanno accolto molto bene, c’è un bel mix di giovani ed esperti e sono convinto che questa formazione potrà togliersi delle soddisfazioni nel corso della stagione".

SPORTAL.IT | 19-09-2018 16:50