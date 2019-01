Corvino a Milano per l'occasione last minute

Due giorni alla chiusura del mercato di gennaio, la Fiorentina è a caccia di un colpo last minute per rinforzare il reparto di centrocampo. Come riporta Il Corriere Fiorentino, Pantaleo Corvino nei prossimi giorni sarà a Milano per cercare di cogliere l'occasione giusta.

Dopo i colpi sfumati di Obiang e Gagliardini, il dirigente viola è a caccia di un giocatore di qualità in grado di alzare il livello della mediana per puntare all'Europa. L'obiettivo numero uno resta il sogno Diawara, anche se il giocatore del Napoli è molto freddo circa un suo trasferimento a Firenze.

SPORTAL.IT | 29-01-2019 10:35