Cristiano Ronaldo torna in Arabia Saudita mentre il Portogallo sfida la Norvegia. Georgina mostra il viaggio sui social, a Porto applausi e fischi per Jorge Jesus.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Cristiano Ronaldo era a oltre 5.000 chilometri di distanza mentre il Portogallo affrontava la Norvegia al Dragão. Dopo aver lasciato il ritiro della nazionale a Copenaghen in seguito alla rottura con Jorge Jesus, il fuoriclasse portoghese ha scelto di anticipare il rientro in Arabia Saudita. E proprio mentre i suoi ex compagni scendevano in campo per la quarta partita della Nations League, Ronaldo atterrava a Riyad. A svelarlo è stata Georgina Rodriguez, che ha pubblicato sui social alcune immagini della partenza e dell’arrivo in Arabia Saudita. Intanto, a Porto, l’attenzione era concentrata anche sull’accoglienza riservata al ct, dopo i giorni di tensione seguiti alla clamorosa uscita di scena di CR7.

Ronaldo torna in Arabia mentre il Portogallo sfida la Norvegia

Cristiano Ronaldo ha lasciato Madrid nel pomeriggio con il suo jet privato diretto a Riyad. Il volo è arrivato in Arabia Saudita poco prima delle 21:00 locali, meno di un’ora dopo l’inizio di Portogallo-Norvegia al Dragão. Il 41enne aveva trascorso gli ultimi giorni nella capitale spagnola dopo aver lasciato il ritiro della nazionale a Copenaghen.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Georgina Rodriguez ha mostrato sui social alcuni momenti del viaggio. In una delle immagini pubblicate su Instagram, Ronaldo è seduto al tavolo e gioca con le tre figlie. In un’altra, scattata all’aeroporto di Riyad, si vede Cristianinho mano nella mano con una delle sorelle, accompagnato dalla didascalia “Si vogliono bene”. Il cinque volte Pallone d’Oro potrebbe tornare in campo con l’Al-Nassr venerdì 9 ottobre nella sfida contro l’Al Diriyah.

Georgina attacca Jorge Jesus, poi cancella il post: cosa aveva scritto

La polemica tra Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus ha coinvolto anche Georgina. La moglie della leggenda di Madeira ha pubblicato su Instagram una story nella quale commentava una frase molto critica nei confronti del nuovo ct del Portogallo. Poco dopo, però, ha fatto retromarcia cancellando tutto. La frase condivisa sosteneva che, se Jorge Jesus sapeva di non voler utilizzare Ronaldo, non avrebbe dovuto convocarlo, aggiungendo poi: “Non so come possa quest’uomo avere il nome di Cristo”.

Dragão diviso: applausi e fischi per Jorge Jesus

Al Dragão, prima della partita contro la Norvegia, Jorge Jesus ha ricevuto un’accoglienza che testimonia come il caso Ronaldo abbia spaccato i tifosi. Una parte del pubblico ha applaudito il ct, mentre dagli spalti sono arrivati anche fischi e contestazioni. Il tempio del Porto si è quindi mostrato diviso nei confronti dell’allenatore, finito al centro dell’attenzione dopo quanto accaduto con l’attaccante ex Juventus e Real Madrid.