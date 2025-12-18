Cosa rappresenterà e come cambierà il padel con la Hexagon World Series

Torneo internazionale governato dalla Fip, circuito con ranking dedicato e piattaforma che segna la collaborazione tra Qatar e Arabia Saudita

Sono state presentate in una nota le Hexagon World Series, l’evoluzione del padel dove lo sport assume anche una valenza geopolitica e culturale di primo piano. Il progetto nasce dal punto di convergenza tra Qatar e Arabia Saudita, due attori centrali nello sviluppo globale dello sport e dell’intrattenimento, che trovano nel padel una piattaforma comune di collaborazione. Con il lancio della Hexagon World Series, il padel si dota di un nuovo circuito globale a squadre, utile all’industria del divertimento e dello sport tra Qatar e Arabia Saudita.

Le novità della Hexagon World Series

Quindi, stando a quel che è emerso avremo da una parte Hexagon Cup, progetto nato nel 2024 e rapidamente affermatosi come format innovativo nel panorama del padel; dall’altra avremo 54, l’agenzia globale di sport e intrattenimento che ha ideato LIV Golf, che è espressione diretta del Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita, mentre Premier Padel, il principale circuito professionistico della disciplina, è sostenuto da Qatar Sports Investments (QSI).

Due visioni finora parallele che oggi trovano nel padel un terreno comune di sviluppo. Il tutto sotto l’egida della Federazione Internazionale Padel (Fip), guidata dal presidente Luigi Carraro, che per la prima volta integra un circuito a squadre all’interno della propria governance ufficiale.

Il risultato è un’alleanza che vede Qatar e Arabia Saudita collaborare attivamente attraverso il padel, trasformando la disciplina in una piattaforma comune di investimenti, visione e sviluppo globale. E di business, dunque.

La soddisfazione di Carraro

Il nuovo circuito a squadre maschile e femminile – che avrà un ranking dedicato – diventa il primo format di questo tipo e affianca il Premier Padel Tour, il CUPRA FIP Tour, il circuito FIP Promises.

“Siamo molto felici orgogliosi di poter governare Hexagon World Series insieme ai partner fondatori della Hexagon Cup – afferma Carraro – e soprattutto siamo molto felici che l’agenzia 54 abbia deciso di entrare nel mondo del padel al fianco di Premier Padel con questa nuova competizione. Oggi stiamo dando un forte segnale di unità, perché il padel è uno sport che unisce e noi sul fronte dell’unità, della collaborazione e dell’inclusione siamo e saremo instancabili”.