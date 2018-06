Cosenza, colpo di scena dopo la promozione

Smaltita l’euforia per il ritorno in B dopo 15 anni, a Cosenza si lavora per il futuro. La stagione è infatti finita tardi, complice la partecipazione ai playoff, vinti pur partendo dalla quinta posizione del girone C, ma ormai manca meno di un mese al giorno del raduno che segnerà l’inizio ufficiale della nuova avventura tra i cadetti dei rossoblù.

E allora a sorpresa ecco che, secondo quanto riporta 'Sky Sport', la società sembra decisa a prolungare il matrimonio con Piero Braglia. Il tecnico toscano, artefice della promozione, la quarta in carriera in B dopo quelle con Pisa, Catanzaro e Juve Stabia, sembrava destinato a non rinnovare l’accordo in scadenza a giugno. E invece è in arrivo un nuovo annuale che permetterà a Braglia di vivere una nuova avventura da tecnico in B dopo quelle con Frosinone, per una stagione, e la stessa Juve Stabia, tra il 2011 e il 2014, oltre a cinque partite alla guida del Catanzaro nel 2004.

SPORTAL.IT | 18-06-2018 23:20