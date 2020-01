Cosmi mette Melchiorri sul mercato

Il secondo gol in campionato di Federico Melchiorri ha permesso al Perugia di battere il Livorno e rientrare in zona playoff.

Prima vittoria per Serse Cosmi dopo essere tornato sulla panchina del Grifone e a fine partita l'esperto tecnico ha anche dato una notizia potenziale di mercato, parlando proprio del match-winner: "Avevo pronosticato il gol di Melchiorri. Non so se sarà l’ultimo suo a Perugia" ha detto Cosmi riguardo al futuro dell'attaccante marchigiano, conteso da diverse squadre di Serie B e C.

Poi, sulla partita: "Volevamo vincere e lo abbiamo fatto con merito. Ho visto cose positive: non abbiamo preso gol, abbiamo rivinto in casa e il pubblico ci ha sostenuto nel finale".

SPORTAL.IT | 28-01-2020 00:16