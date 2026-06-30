La prova dell’arbitro Valenzuela al Dallas Stadium di Arlington analizzata al microscopio, il fischietto venezuelano ha ammonito un sol giocatore

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Sotto gli occhi del designatore della Fifa Pierluigi Collina (e del presidente Infantino) non convince del tutto la prova di Velenzuela. Nessun errore clamoroso ma troppe disattenzioni per il fischietto venezuelano. Vediamo cosa è successo al al Dallas Stadium di Arlington, Texas.

Costa d’Avorio-Norvegia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Succede poco nel primo tempo con la Costa d’Avorio che parte meglio e la Norvegia che colpisce alla prima occasione: regolare al 39’ il gol di Nusa che che dal limite calcia sul secondo palo superando Fofana spiazzato. Prima del riposo proteste africane per una vistosa trattenuta su Agbadou che però accentua la caduta, per l’arbitro non c’è nulla. Prima del riposo il primo giallo, è per l’autore del gol Nusa per un fallo su Doue e ancora proteste degli ivoriani per una deviazione non vista e un angolo negato.

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Troppi errori dell’arbitro

L’arbitro, che nel primo tempo non ha fischiato i contatti più importanti, nella ripresa inizia maluccio inventandosi un fallo di Pedersen sulla tre quarti. Regolare al 74’ il pareggio di sinistro di Diallo così come all’86’ il gol-partita di Haaland, alla quinta rete in questo Mondiale. Inserimento perfetto di Berg, palla in mezzo per il bomber del City che a porta vuota non può sbagliare. Dopo il recupero finisce 2-1 per la Norvegia che agli ottavi affronterà il Brasile.

Chi è l’arbitro Valenzuela

Jesús Noel Valenzuela Sáez (Acarigua, 24 novembre 1983) è un arbitro di calcio venezuelano. Dopo aver debuttato nel massimo campionato venezuelano nel 2011, dal 2013 è arbitro internazionale FIFA. Nel 2017 ha arbitrato due incontri al campionato sudamericano Under-20. Nel 2019 viene selezionato tra gli arbitri della Copa América in Brasile. Nel 2021 è nuovamente arbitro della Copa América, svoltasi nuovamente in Brasile, dove dirige due incontri tra cui la semifinale tra Argentina e Colombia. Dirige inoltre tre incontri del torneo olimpico di Tokyo 2020, svoltosi tra il luglio e l’agosto 2021. Nel maggio 2022 viene selezionato ufficialmente dalla FIFA per i mondiali di Qatar 2022; lì, dirige Inghilterra-Stati Uniti (fase a gironi, 0-0) e Francia-Polonia (ottavi di finale, 3-1).

L’arbitro ha ammonito un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Urrego e Moreno con Benitez IV uomo l’arbitro del match ha ammonito Nusa.