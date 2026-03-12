Costanza Caracciolo aggiorna su Christian Vieri, come sta dopo l'intervento per ossicino al ginocchio

Operazione riuscita per l'ex attaccante della Nazionale, Inter e Juventus che ha postato sui social la notizia lasciandosi fotografare in ospedale

Annuncio social per Bobo Vieri, che ha preferito dare di sua sponte la notizia di un nuovo intervento al ginocchio, stavolta. Nella storia pubblicata su Instagram nella serata di mercoledì 11 marzo, l’ex attaccante si è fatto fotografare in un letto di ospedale con indosso il camice, il braccialetto dei ricoveri e l’ago per la flebo in vena rassicurando tutti con un braccio alzato e le dita in segno di vittoria.

La storia di Vieri sull’intervento

Spiritoso e ironico, come sempre dal suo account, Vieri ha deciso di rendere pubblico l’intervento subito e di spiegare, a modo suo, l’accaduto. “E anche questa è andata!”, ha scritto spiegando di essersi fatto operare al ginocchio per risolvere un fastidio che lo tormentava da tempo.

“Tolto un ossicino che andava in giro per il mio ginocchio!”, ha aggiunto il 52enne ex attaccante di Juventus, Inter e della Nazionale, facendo poi vedere anche il contenitore di plastica in cui è conservato il frammento rimosso dai chirurghi.

L’aggiornamento di Costanza Caracciolo

Contenitore che ha mostrato anche la moglie Costanza Caracciolo, con tanto di commento “in questo caso sul povero ginocchio del mio Mr Bobo Vieri“. Come lasciano intuire le parole di Bobo, l’intervento sembrerebbe essere programmato da tempo e giunto nel momento adatto per consentire all’ex giocatore di riprendersi.

Nessun riferimento ad altro o a messaggi di recupero, che saranno stati inviati di certo ma che non compaiono; quel che pare certo, invece, è che l’operazione sia stata resa necessaria dalle complicazioni provocate proprio da quel frammento osseo.

Il ritorno al padel

“Pronto tra un mese per il nuovo torneo di padel!!!”, si legge nella stessa story aperta ai commenti, come sul profilo di Costanza Caracciolo, la quale ha pubblicato delle nuove storie oggi che la ritraggono in procinto di uscire, in ascensore.

A breve, stando a quel che ha scritto il campione azzurro potrebbe tornare a praticare padel, a cui si è dedicato negli ultimi anni partecipando a tornei e valutando investimenti nel settore.