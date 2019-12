Costanza Caracciolo e Christian Vieri: lieto annuncio in diretta

Sia Costanza Caracciolo sia Christian Vieri avevamo ammesso che quanto vissuto con la loro piccola Stella li aveva scossi emotivamente a tal punto da desiderare, subito, un altro figlio.

L’annuncio, come promesso, è stato dato in diretta nel corso della puntata di Verissimo di sabato, da parte della diretta interessata. L’ex velina ha infatti confermato le indiscrezioni relative alla gravidanza, ormai evidente ed innegabile.

“Ci tenevo a essere sicura di tutto prima di annunciarlo perché tre mesi sono troppo pochi. Adesso sono entrata nel sesto mese di gravidanza”, ha dichiarato Costanza.

La nascita di Stella non è stato semplice, come svelato dalla stessa Costanza per via del grande dolore che aveva preceduto la gravidanza e le difficoltà legate al parto.

Ma l’appagamento, la gioia e la costruzione quotidiana di una famiglia su cui vige, nonostante entrambi siano personaggi pubblici, massimo riserbo e attenzione alla privacy è evidente. Sul loro matrimonio, ristretto ai soli testimoni, nella cornice di Villa Litta, è trapelato poco per esplicita volontà dei diretti interessati.

Anche se la Caracciolo, in circostanze e interviste diverse, ha ribadito di aspettarsi di celebrare la loro unione in modo più tradizionale, in chiesa e con relativi festeggiamenti. Un evento che, a questo punto, avverrà dopo la nascita del fratellino o della sorellina della loro Stella.

VIRGILIO SPORT | 10-12-2019 09:51