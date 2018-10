Costanza Caracciolo, l’ultimo shooting

Ormai siamo all’ottavo mese. Costanza Caracciolo è pronta al grande giorno e saluta tutti i suoi fan con l’ultimo shooting prima di ritirarsi per l’ultimo mese di gravidanza. L’ex velina darà un figlio all’ex calciatore Bobo Vieri, una storia che sta tenendo tutti con il fiato sospeso dal momento che la coppia aveva già in precedenza provato ad avere un figlio prima della tragica notizia di dover interrompere la gravidanza. Eppure Costanza e Bobo non si sono arresi, ci hanno riprovato, e adesso tutto sembra filare per il verso giusto: ormai la splendida showgirl è all’ottavo mese, eppure i segni della gravidanza non sembrano aver scalfito neanche di un millimetro l’incredibile bellezza di Costanza che posa per una casa di prodotti di bellezza in tutto il suo splendore. L’ovvio gonfiore non fa altro che valorizzare la dolcezza della forme della Caracciolo che nasconde la stanchezza con un sorriso pieno di amore e speranza.

La didascalia dell’ultima foto postata recita un semplicissimo lastshooting, un modo come un altro per dire arrivederci ai suoi numerosi follower che non potranno godere della bellezza di Costanza in quest’ultimo periodo prima del parto. Almeno non per servizi fotografici ufficiali, dal momento che probabilmente la coppia vorrà regalare gli ultimi scatti ai fan più fedeli ancora per qualche giorno. Anche il compagno Vieri sembra essere sereno come è possibile notare nei video che la stessa Caracciolo ha postato: l’ex calciatore si diverte a dare spettacolo con tante e divertentissime gag, svelando così tutte le sue abilità di showman.

SPORTEVAI | 19-10-2018 12:08