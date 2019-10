Costanza Caracciolo, spunta pancino sospetto: Vieri papà bis

L’intenzione di allargare la famiglia era stata esplicitata, con tanto di annuncio quasi formale, durante l’intervista doppia rilasciata nel corso della puntata di Verissimo in cui Costanza Caracciolo e Christian Vieri hanno svelato i dettagli del loro incontro, del loro riservatissimo matrimonio e soprattutto dell’arrivo della loro primogenita, Stella. A breve la piccola avrà una sorellina, secondo le indiscrezioni riportate da Chi.

Che per l’ex attaccante oggi opinionista di Tiki Taka la paternità sia una dimensione esistenziale di estremo appagamento trapelava dalle emozioni trasmesse.

La nascita di Stella non è stato semplice, come svelato dalla stessa Costanza per via del grande dolore che aveva preceduto la gravidanza e le difficoltà del parto. Ma adesso Stella è con lei e la loro famiglia diventerà ancora più completa e felice.

La serenità, accompagnata dall’indubbia simpatia sprigionata da Vieri, segnano questa coppia nata nello stupore generale e nella sorpresa progressiva di vederli insieme dopo mesi, addirittura genitori.

Sono stati loro stessi, intervistati da Silvia Toffanin, a spiegare la loro scelta di riservatezza e candore rispetto a un sentimento coltivato in un crescendo e che è fondamento della loro famiglia.

Sui profili social di entrambi non un cenno, non un commento alla notizia, divenuta di dominio pubblico. D’altronde, avevano confermato le loro intenzioni dallo studio di Verissimo solo qualche settimana fa, precisando di essere al lavoro per un 2020 da ricordare.

VIRGILIO SPORT | 30-10-2019 11:07