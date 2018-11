Costanza e Bobo Vieri: splendidi anche in versione zombie

Ormai manca meno di un mese al giorno più atteso in casa Vieri-Caracciolo: Bobo e Costanza diventeranno ben presto genitori di una splendida figlioletta, ma per adesso hanno deciso di rimandare le preoccupazioni e i corsi pre-parto e concedersi uno degli ultimi momenti di svago e divertimento in occasione della notte di Halloween. E allora quale miglior modo di festeggiare il lieto evento se non travestendosi da mostri e zombie inquietanti, e catturare il momento in un selfie per poi mostrarlo tra qualche anno alla futura figliola? Nella foto pubblicata da Costanza possiamo notare un Bobo Vieri spettrale, con sfondo bianco e occhiaie e cicatrici da autentico morto vivente; al suo fianco la splendida Costanza Caracciolo che nonostante la gravidanza e il trucco da sposa cadavere non perde neanche un goccio della sua proverbiale bellezza, bucando l’obiettivo anche sotto chili e chili di cerone. La Caracciolo, a differenza del compagno Bobo, ha optato per uno stile più spagnoleggiante con due rose rosse sulla testa che spezzano la monotonia del black&white e regalando un po’ di colore a una fotografia dai toni decisamente macabri. A regalare una ventata di spensieratezza ci pensa anche la didascalia che recita un divertentissimo Bobo Pops – Coco Pops, e una miriade di commenti che abbracciano virtualmente la coppia in attesa del giorno del parto. Tanti i complimenti rivolti ai due, e uno più irriverente che giustamente si chiede quante ore avranno perso per togliere tutto quel trucco: in effetti, con ogni probabilità, saranno ancora truccati così.

SPORTEVAI.IT | 01-11-2018 12:37