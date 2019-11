Coulthard va giù piatto con Vettel

Anche David Coulthard si unisce al folto gruppo di quelli che non fanno sconti a Sebastian Vettel. "Si guardi allo specchio e si renderà conto che la colpa maggiore del contatto con Leclerc a Interlagos è sua" racconta lo scozzese a Channel Four.

"Il tedesco è stato alle corde tutto l’anno, è stata una stagione molto dura la sua, con l’arrivo del giovane Charles che ha dimostrato di essere veloce e che in più di un’occasione gli è stato davanti. Seb ha vinto per quattro volte il campionato del mondo ma quanto hai fatto nel passato non significa molto in proiezione futura" aggiunge l’ex Williams.

SPORTAL.IT | 20-11-2019 16:44