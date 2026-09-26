Courmayeur Cup, Conegliano strapazza Novara con super Haak. Attesa per la prima di Blengini con la Milano di Egonu

A Courmayeur comodo successo di Conegliano nella semifinale contro Novara, con 19 punti della svedese. A seguire Milano-Scandicci

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

A Milano c’è un’Italia che ha marcato visita e s’è “dimenticata” di andare a giocare per le medaglie, ma il pianeta volley in Italia viaggia a mille all’ora e oggi, con la Courmayeur Cup, ha idealmente tenuto a battesimo la nuova stagione di Serie A1 femminile. Che si apre appunto con l’ormai tradizionale appuntamento amichevole in Valle d’Aosta, che ha visto subito la ripartenza forte di Conegliano nel primo confronto con la rinnovata Igor Gorgonzola Novara, affidata a Massimo Barbolini. Nel tardo pomeriggio attesa per l’esordio di Chicco Blengini sulla panchina della Numia Milano, attesa dalla prima versione di Scandicci senza Antropova.

Haak è già bella calda, Gabi entra e ribalta Novara

Conegliano come da programma ha rispettato il pronostico nel primo incontro della rassegna, imponendosi per 3-0 su Novara. E ritrovando praticamente tutte le sue principali bocche da fuoco: 19 punti per Isabelle Haak, 7 a testa per Gabi e Zhu, ma anche (e soprattutto) 13 punti per Linda Manfredini, schierata al centro assieme a Sarah Fahr, che di palloni ne ha messi giù 9, gli stessi di Sillah, schierata inizialmente titolare di banda con Zhu prima di cedere il posto a Gabi.

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Una prima tutto sommato convincente per le Pantere, che al netto di piccolissimi cambiamenti a livello di roster si candidano ancora una volta a estendere il loro dominio in campo nazionale e non solo. Novara ha approcciato male all’incontro, cedendo 25-12 nel primo parziale, ed è partita malissimo anche nel secondo, dove s’è ritrovata sotto 10-1, prima di risalire la corrente ma senza riuscire mai a mettere il naso davanti (25-21 il finale).

Solo nel terzo set l’Imoco ha dovuto inseguire (2-6), con Santarelli che spedisce nella mischia Gabi che ha firmato tutti i suoi 7 punti nel parziale, con la parità ritrovata a quota 9 prima dell’allungo firmato proprio dalla brasiliana sul 17-15, con Haak decisiva nel finale sia al servizio che in posto 2. Novara poco ha potuto per contrastare la superiorità delle Pantere, con Tolok unica giocatrice a sconfinare in doppia cifra (11 punti, 8 a testa per Grobelna e Alsmeier).

Alle 18,15 Milano sfida Scandicci: debutta Blengini

Alle 18.15 c’è attesa per vedere all’opera la prima di Blengini sulla panchina di Milano, che si presenterà con Paola Egonu ma senza i volti nuovi Yoshino Sato e Valeria Vazquez, che hanno avuto qualche giorno in più di permesso e si aggregheranno al gruppo soltanto a partire dall’inizio della prossima settimana.

Scandicci, che quest’anno ha salutato Antropova (che ha già esordito da opposto nei primi test amichevoli con l’Eczacibasi, in Turchia), proverà a testare le proprie ambizioni: coach Gaspari punterà forte sul nuovo posto due, la canadese Van Ryk, con Chidera Blessing Eze al palleggio, Skinner e Bosetti di banda e Nwakalor e Aleksic al centro, più Armini come libero. Un assetto nuovo, tutto da scoprire.