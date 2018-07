Courtois ha scelto il Real Madrid

Dopo aver incassato oltre 100 milioni di euro per la cessione di Cristiano Ronaldo, il Real Madrid ha deciso di blindare la propria porta con l'acquisto di Thibaut Courtois. Il portiere belga, infatti, sarebbe ad un passo dal tornare in Spagna, dopo aver già indossato la maglia dell'Atletico Madrid in passato. Il fresco vincitore del Guanto d'Oro agli ultimi Mondiali di Russia 2018 ha già fatto sapere di voler lasciare il Chelsea e starebbe addirittura cercando casa nella Capitale spagnola.

Secondo quanto trapela dalle ultime indiscrezioni di mercato, Florentino Perez sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 35 milioni di euro. Il contratto di Courtois scade nel 2019 e, per non rischiare di perderlo a zero, il club del presidente Abramovich sarebbe anche disposto a lasciarlo partire a prezzo di saldo. In caso di fumata bianca, si darebbe il là ad un vero e proprio valzer di portieri. I Blues potrebbero infatti decidere di puntare con decisione su Alisson della Roma, superando la concorrenza del Liverpool, che ha smentito di avere trovato un accordo con la Roma per una somma vicina ai 70 milioni di euro. L'approdo dell'estremo difensore giallorosso a Stamford Bridge costringerebbe quindi i Reds a virare su Keylor Navas, lasciato libero proprio dal Real Madrid.

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 18-07-2018 00:10