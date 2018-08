Courtois, Sarri perde la pazienza

Maurizio Sarri non riesce a nascondere il proprio disappunto per l'ennesima domanda su Courtois dopo l'amichevole con il Lione.

"Pensavo di essere qui per parlare della partita e invece mi chiedete subito di Courtois. Non so niente su Courtois e nemmeno su Kepa". Il portiere belga sta per lasciare i londinesi, andrà a Madrid.

La situazione di Hazard: "Non vedo problemi in Hazard allo stato attuale delle cose. Negli ultimi giorni ci ho parlato diverse volte, su tutto. Questo problema Hazard non esiste. Chi sarà il prossimo capitano? Mi riunirò con il mio staff e decideremo".

SPORTAL.IT | 08-08-2018 11:45