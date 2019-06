Coutinho ha chiesto la cessione: Juve alla finestra

Philippe Coutinho ha chiesto ufficialmente la cessione al Barcellona.

Secondo Cadena SER, il brasiliano partirà quasi sicuramente in questa sessione di mercato. Il club catalano ha aperto alla vendita dell'ex Liverpool che porterebbe liquidità economica utilissima per il mercato in entrata, soprattutto per cercare di riportare in Spagna Neymar.

La Juventus, isieme a Chelsea e Paris Saint-Germain non solo è alla finestra, ma risulta anche in pole position rispetto agli inglesi che hanno il mercato bloccato e ai francesi poiché lo stesso Coutinho gradirebbe molto tornare in Italia dopo l'esperienza all'Inter.

SPORTAL.IT | 07-06-2019 14:35