Covid e Nazionali, Mourinho attacca

La pausa per le Nazionali è piaciuta a pochi: tra questi, di sicuro non c’è Josè Mourinho. Il tecnico del Tottenham, di recente attivissimo sui social, non manca di pungere l’UEFA.

Lo fa attraverso Instagram, ironizzando su un calendario diventato fitto di impegni e caratterizzato dallo spettro Covid. “Fantastica settimana di calcio. Grandi emozioni nelle partite delle Nazionali, amichevoli super e in totale sicurezza”.

Lo ‘Special One’, inoltre, fa riferimento al caso Vida. “Risultati dei tamponi a partite concluse, o mentre si corre sul campo, e molto altro ancora… Dopo un’altra sessione di allenamento con soli 6 giocatori, ora è il momento di prendermi cura di me”.

OMNISPORT | 16-11-2020 21:59