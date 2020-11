Covid: Francesco Totti rompe il silenzio, a modo suo

A modo suo, ha rotto il silenzio attorno a sé, alla sua famiglia, alla malattia. Quel Covid strisciante e dirompente, esploso nella sua famiglia e che gli ha portato via suo padre Lorenzo, 75 anni, nell’ottobre della seconda ondata. Francesco Totti non ha mai pubblicamente esternato le proprie sensazioni rispetto a quanto stia affrontando. Non un post, prima di questo, non una parola nonostante le indiscrezioni sul Covid si siano susseguite per giorni prima che fonti vicine alla famiglia ammettessero all’ANSA che Francesco aveva contratto il coronavirus come la moglie, Ilary Blasi.

Il Covid ha cambiato l’esistenza, serena e pacata, della famiglia Totti: suo padre ha combattuto dieci giorni nel reparto dedicato all’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, sua madre Fiorella è stata contagiata ma in forma lieve, fortunatamente. L’ex capitano giallorosso avrebbe accusato, secondo quanto aveva riferito il Corriere dello Sport, alcuni sintomi tipici mentre Ilary è rimasta asintomatica.

La quarantena di Totti e Ilary Blasi

Nella loro dimora, a Roma, stanno trascorrendo una quarantena che pare volgere al meglio: lo scatto che ha pubblicato Totti lo mostra con un cappellino, al sole del suo giardino, con un accenno di barba. Un’immagine, questa, che rasserena i suoi numerosi tifosi ed estimatori. Dell’uomo e del campione che ha saputo raccontare come nessuno mai la solidità del suo legame con Roma, la sua gente e la sua famiglia.

Un affetto incontenibile e ricambiato da quelli che continuano a nutrire, verso di lui, una stima che trascende il tocco di prima e l’intelligenza calcistica dimostrate in campo, con la stessa maglia da sempre. E che rimangono presenti nel suo quotidiano.

VIRGILIO SPORT | 10-11-2020 16:01