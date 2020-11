Covid, l'Inghilterra riapre parzialmente gli stadi

Dal 2 dicembre gli impianti sportivi del Regno Unito potranno tornare a ospitare degli spettatori, anche se in numero limitato. In vista di Natale, il governo di Londra ha deciso di allentare le misure restrittive per combattere la pandemia suddividendo il territorio in zone a seconda dei dati relativi ai contagi.

Nella Tier 1 sarà consentito l’ingresso fino a 4 mila spettatori (o il 50% della capacità) per gli eventi all’aperto, fino a 2 mila per le manifestazioni al chiuso; nella Tier 2 il limite scende rispettivamente a 2 mila e mille spettatori (o il 50% della capacità); ancora porte chiuse nella Tier 3. Le uniche due squadre di Premier League attualmente in Tier 1 proprio Brighton e Southampton.

OMNISPORT | 23-11-2020 18:09