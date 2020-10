Covid nel Milan, i tifosi trovano il colpevole

Dopo Leo Duarte e Zlatan Ibrahimovic, il Milan registra nuovi casi di coronavirus nel suo gruppo squadra: sono Gigio Donnarumma e Jens Petter Hauge, risultati positivi ai tamponi insieme ad altri tre membri dello staff rossonero.

Tifosi preoccupati per l’assenza di Donnarumma

La notizia è stata accolta con molta preoccupazione da parte dei tifosi rossoneri, che stasera speravano di affrontare la Roma con la squadra al completo: lo stop di Donnarumma, in particolare, è visto come un vero problema da molti supporter del Diavolo.

Molti di loro, infatti, ritengono il portiere il vero top player a disposizione di Stefano Pioli, mentre altri semplicemente non pensano che il rumeno Tatarusanu, arrivato nello scorso calciomercato estivo, possa ricoprire il ruolo di dodicesimo nel Milan.

“Serviva un secondo portiere più affidabile, sul mercato si doveva fare di più”, commenta Steve su Twitter. “Maldini doveva prendere un secondo portiere di alto livello, non mi fido di Tatarusanu”, aggiunge Marco.

I supporter controcorrente

Giovanni, invece, si dice fiducioso: “La strada è sempre più in salita, forza e coraggio, per fortuna stanno bene, chi li sostituirà farà il meglio possibile”. Anche Brigno crede che il Milan riuscirà a fare a meno di Donnarumma nella gara di stasera: “Sarà frustrante per la Roma perdere contro Tatarusanu”.

La maggior parte dei supporter rossoneri, si limita ad augurare ai giocatori e ai membri dello staff rossonero di superare al più presto le difficoltà dovute dal contagio: “In bocca al lupo per una pronta guarigione ragazzi”, commenta Ivano.

SPORTEVAI | 26-10-2020 12:17