Il Coronavirus fa danni anche nel mondo arbitrale. Gil Manzano, fischietto spagnolo, è risultato positivo al tampone.

Il direttore di gara iberico, designato per il match della Liga tra Atletico Madrid e Getafe, in programma mercoledì e valido per la sedicesima giornata del massimo campionato iberico, sarà sostituito dal ‘collega’ Mateu Lahoz.

Come fa sapere la federcalcio spagnola, le condizioni di Manzano sono buone e l’arbitro è asintomatico.

OMNISPORT | 29-12-2020 16:43