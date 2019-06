Juventus, Cristiano Ronaldo in pressing su De Ligt

Fuoriclasse in campo e anche un po’ procuratore. Cristiano Ronaldo ha indossato i panni anche dell’agente durante la sfida Portogallo-Olanda di Nations League. Divertente siparietto con De Ligt, difensore olandese dell’Ajax cercato da mezza Europa.

“Ronaldo mi ha chiesto di andare alla Juventus, sono rimasto sorpreso dalla richiesta, per questo ho sorriso. Ma non ho detto nulla perché stavo ancora pensando alla sconfitta. Non so ancora dove andrò. Ora vado in vacanza e mi riposo, poi vedremo”, le parole dello stesso De Ligt riportate da Marca. Il giovane capitano dell’Ajax, che ha fatto sapere che ora penserà solo alle vacanze, è da tempo nel mirino del Barcellona che ha dato un ultimatum al suo agente Mino Raiola, che non a caso ha stretti contatti con i bianconeri.

Il centrale olandese è valutato dai Lancieri 85 milioni di euro circa: da qualche settimana in Catalogna non sono così più sicuri di chiudere l’acquisto, e la frenata dei blaugrana oltre alla Juve ha attirato le attenzioni anche di Paris Saint Germain e Manchester United. “Penserò al meglio per me e solo allora deciderò credo che giocare con continuità sia molto importante per un giocatore giovane”.

Cristiano Ronaldo dopo il trionfo in Nations League ha dichiarato: “Giocherò ancora molti anni, il Portogallo può solo crescere. Ho vinto il 30° della mia carriera? I numeri parlano da soli, vincere aiuta a vincere. Ma non vivo ossessionato, come ho sempre dimostrato. Quest’anno ho vinto tre trofei, cosa devo fare di più?”. I tifosi juventini gli chiedono di riportare la Champions League a Torino.

SPORTAL.IT | 10-06-2019 10:47