CR7 al debutto: la sua prima in serie A sarà così

Il giorno è il 18, il mese l'8, le ore le 18. Un nuovo numero ricorrente per una stella assoluta curiosamente a sua volta legata a una cifra, che però è il 7.

Cristiano Ronaldo è arrivato in Italia e il penultimo sabato d'agosto sarà quello del suo attesissimo debutto, in uno stadio Bentegodi di Verona che per l'occasione sarà al gran completo. Troppo alto l'interesse generale di vedere uno dei calciatori più forti e decisivi della sua generazione dare i primi calci a un pallone anche sui campi di casa nostra. Nonostante la stagione sia ancora quella degli ombrelloni e delle gite in montagna.

"Non abbiamo già vinto nulla per il solo fatto di avere CR7 in rosa", ha voluto spiegare senza giri di parole Massimiliano Allegri nella conferenza stampa pre-partita. "Per lui sarà una nuova sfida, dovrà imparare a conoscere un nuovo campionato ma sento di non avere nessun consiglio da dargli", l'indicazione del tecnico bianconero, che non ha nessuna intenzione di affrontare il Chievo con la presunzione di chi si sente più forte: "Troveremo un Chievo che ha voglia di fare un'impresa contro la strafavorita del campionato e la favorita della Champions. Dobbiamo calarci subito nella mentalità del campionato contro squadre che ci daranno battaglia più dell'anno scorso".

Intanto però i gialloblù si troveranno di fronte un avversario dai numeri troppo sproporzionati rispetto alle abitudini loro e di chiunque altro. L'intera rosa dei Mussi Volanti ha uno stipendio complessivo di 9,5 milioni di euro e non raggiunge quindi nemmeno un terzo di quello di Cristiano Ronaldo (31 milioni). Al netto peraltro di sponsor e attività varie: in quel caso sarebbe addirittura un decimo (il lusitano arriva a 95 milioni all'anno).

Ma la Juve non è il solo Cristiano Ronaldo, bensì una vera e propria corazzata. Allegri sembra avere pochi dubbi di formazione, con un 4-2-3-1 che dovrebbe vedere in porta Szczesny, davanti a lui l'esordiente Cancelo con Bonucci, Chiellini e Alex Sandro, quindi in mediana la certezza Pjanic con uno tra Khedira e Emre Can ad agire al suo fianco. Nel terzetto di rifinitori c'è da sciogliere il dubbio tra Cuadrado o Bernardeschi: uno dei due accompagnerà Douglas Costa e soprattutto Dybala, già da tutti atteso come il partner perfetto per CR7, il centravanti e faro della Juventus che, dopo tanta attesa, possiamo ormai definire non più del domani ma dell'oggi.

SPORTAL.IT | 18-08-2018 10:55