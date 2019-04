CR7, Allegri pronto a 'copiare' Zidane

Tenerlo a riposo in campionato, per averlo brillante e letale nelle notti di Champions League. Questo il piano di Max Allegri per Cristiano Ronaldo, che culla una strategia chiara per avere il suo fuoriclasse al top nelle gare che contano da qui alla fine della stagione. D’altra parte già Zinedine Zidane un anno fa aveva indicato la strada migliore nella gestione del Ronaldo ultratrentenne: il portoghese ha sì il fisico di un marziano, l’ha sempre avuto, ma attraversa comunque la parte finale della sua carriera e, dunque, ha bisogno di un po’ di riposo.

UN ANNO FA. Allegri l’ha capito e l’utilizzo che sta facendo di CR7 sembra davvero molto simile a quello che, nella scorsa stagione, portò avanti Zizou. Come il tecnico francese del Real Madrid, anche Allegri ha “spremuto” Ronaldo nella prima parte della stagione. Dopo aver saltato le prime quattro giornate della Liga per squalifica, un anno fa Ronaldo giocò tutte le gare tra Liga e Champions League fino a fine marzo, per poi iniziare un turnover scientifico, gestito alla perfezione da Zidane. Dopo il poker rifilato al Girona alla 29a giornata, Ronaldo disputò appena 4 delle ultime 9 giornate del campionato spagnolo (andando peraltro sempre in gol), mentre fu sempre in campo in Champions League. Il risultato furono i 3 gol segnati nel doppio confronto con la Juventus nei quarti di finale (compresa l’ormai celebre rovesciata allo Stadium) e tre partite da vero leader tra semifinali (contro il Bayern Monaco) e finale di Champions League vinta contro il Liverpool.

OBIETTIVO CHAMPIONS. Zidane ha indicato la via, Allegri pare intenzionato a percorrerla anche se la decisione di applicare il turnover a Ronaldo, per lui, è scaturita dai problemi fisici del portoghese. Ora l’obiettivo è tirarlo a lucido per la volata finale in Champions League, la competizione più amata dal portoghese, al via il 16 aprile con il match di ritorno contro l’Ajax.

SPORTEVAI | 12-04-2019 12:38