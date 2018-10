CR7, Chiellini, Pjanic: i punti fermi di Allegri

Nonostante la rosa extralarge e la sovrabbondanza di campioni, anche la Juve scopre di essere in emergenza. A Empoli la squadra di Allegri si presenta senza tre big – Khedira, Mandzukic ed Emre Can – e con qualche dubbio di formazione che l’allenatore bianconero dovrebbe risolvere optando per il 4-4-2, lo schema di gioco più collaudato per arginare le insidie legate alla capacità degli avversari di giostrare con efficacia il pallone nella metà campo avversaria.

L’unica certezza è l’impiego di Ronaldo, assistito da Dybala. Il portoghese è un punto fermo del campionato della Juventus. Pensare che a Madrid, negli ultimi due anni, il suo impiego era stato centellinato al massimo, con diverse trasferte saltate e 10-15 partite di campionato “risparmiate” per averlo al massimo della condizione nelle serate di Champions. Alla Juve, invece, CR7 non ha saltato un minuto in serie A e l’unica assenza, paradossalmente, l’ha maturata proprio in coppa, contro lo Young Boys, causa squalifica.

Stakanovista della difesa invece è Chiellini, che non dovrebbe marcar visita neppure al Castellani. I tanti impegni e le sfide giocate anche con la maglia della nazionale non hanno sfiancato il perno della retroguardia della Juve. Con lui in squadra tutto il pacchetto arretrato gira meglio e Allegri se n’è accorto sabato scorso, quando una distrazione fatale di tutto il reparto è costata il gol di Bessa e il pari contro il Genoa.

Le novità, piuttosto, sono annunciate sulle fasce. De Sciglio potrebbe prendere il posto di Alex Sandro o Cancelo, mentre Cuadrado potrebbe lasciar spazio a Bernardeschi che scalpita. Tante soluzioni per una Juve dall’assetto variabile e super competitiva anche a dispetto dell’emergenza, con Pjanic in cabina di regia assistito da Bentancur e Matuidi. Il bosniaco è un altro dei punti fermi di Allegri, uno di quelli che per il tecnico toscano dovrebbero sempre stare in campo.

SPORTEVAI | 27-10-2018 10:24