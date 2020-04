Cr7 e Del Piero appoggiano iniziativa Lapo ma sul web è polemica

Amato da tanti juventini, detestato da buona parte del resto della popolazione italiana: Lapo Elkann fa sempre discutere. In questi ultimi giorni il rampollo di casa Agnelli si sta distinguendo per una serie di iniziative e di tweet di sostegno a causa dell’emergenza sanitaria e l’ultima sua idea ha avuto l’appoggio tantissime stelle dello sport, da Ronaldo a Del Piero, da Buffon a Leclerc fino a Bebe Vio.

L’iniziativa di Lapo

Si chiama «Never Give Up» la campagna di beneficenza promossa da fondazione Laps a sostegno della Croce Rossa Italiana impegnata a fronteggiare l’emergenza Covid 19. Si tratta di una raccolta di fondi, alla quale si può partecipare dal 10 aprile effettuando una donazione sul sito http://nevergiveup.tinaba.it: i proventi saranno donati alla Croce Rossa Italiana per la distribuzione di buoni pasto alle famiglie maggiormente bisognose e assistenza alla persone fragili o in difficoltà economiche.

Le parole di Elkann

«Ho sentito la necessità di scendere in campo per aiutare e sostenere chi, nell’attuale contingenza connotata da una gravità che ha toccato livelli inimmaginabili, soffre un pesante disagio economico e sociale. Io sono nato nel privilegio e oggi non posso esimermi dal cercare di alleviare, seppure nel mio piccolo, le tante sofferenze che nel loro diverso profilo di esponenzialità attanagliano in questo momento il nostro Paese. Sono molto felice, onorato e orgoglioso, tra l’altro, del fatto che in tanti abbiano voluto testimoniare la loro solidarietà nei confronti delle persone più esposte al rischio di povertà unendosi a me con entusiasmo in questa campagna di raccolta fondi, amici che ringrazio di vero cuore».

Le reazioni del web

I follower su twitter si dividono. C’è chi elogia Del Piero (“Ce ne fossero come te.. Altro che i frignoni che si spaventano che gli venga decurtato lo stipendio!!!! Li vorrei vedere a 1200 euro al mese!!!”) chi aggiunge: “Alex, tu e Lapo avreste meritato di restare nell’entourage Juve” e chi sottolinea: “Bel gesto, come Nonno Gianni e zio Umberto io non dimentico”.

La polemica via social

In tanti però prendono le distanze: “Ciao Lapo, potreste dare il buon esempio facendo tornare in Italia le sedi legali e fiscali di FCA, CNH industrial, Exor, Ferrari… devo andare avanti?” o anche: “Per compensare le tasse che pagate in Olanda invece che in Italia?”.

C’è chi scrive: “NOI invece la invitIAMO a pagare le tasse in Italia GRAZIE visto che si sente così ITALIANO. E non faccia pubblicità anche in questo momento GRAZIE” e infine: “Usate i soldi che per anni gli italiani hanno dovuto dare alla Fiat con le tasse, invece di ricevere i servizi hanno mantenuto la Fiat…i soldi raccolti gli avete già avuti, girateli pure direttamente voi in donazione”.

SPORTEVAI | 11-04-2020 09:43