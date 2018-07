CR7 ha dato la sua parola ad Agnelli

L'affare del secolo prende sempre più forma. Dopo le parole del suo agente Mendes a Record ("Se lasciasse i blancos, sarebbe semplicemente una nuova tappa e una nuova sfida della sua carriera straordinaria. Sarà comunque eternamente grato al club, al presidente, ai dirigenti, allo staff medico, ai dipendenti della società, ai tifosi e a tutti i madridisti in giro per il mondo"), da Marca arrivano nuove conferme sul possibile passaggio della stella portoghese ai bianconeri.

Secondo il noto media spagnolo, Cristiano Ronaldo avrebbe già dato la sua parola al presidente della Juventus Agnelli. Il rispetto dei tifosi bianconeri, la stima infinita della società piemontese, la voglia di rimettersi in gioco altrove, questi i fattori che starebbero spingendo CR7 ha trasferirsi a Torino. Il vero nodo resta la posizione che prenderà il numero uno del Real Madrid Perez sull’intera vicenda. Da capire se i 100 milioni di euro che la Juventus pare disposta a spendere per il cartellino del portoghese saranno considerati sufficienti dal presidente dei blancos (la clausola da 1000 milioni di euro continua ad aleggiare nell’ambiente). Un'indiscrezione rivela che l'accordo verbale tra CR7 e Perez sarebbe già scaduto.

Intanto la società bianconera è pronta a "trovare" il cash necessario per chiudere la trattativa. La vendita di Higuain (60 milioni di euro) e Rugani (40 milioni di euro), entrambi possibili acquisti del Chelsea, sembra la soluzione migliore ma attenzione anche ad un possibile "favore" al Real Madrid. Pjanic e Alex Sandro, nel recente passato, sono stati accostati, più volte, al Real Madrid. Potrebbero anche diventare contropartite tecniche da tenere in considerazione per convincere il presidente Perez a “liberare” CR7. Il popolo bianconero è in trepidante attesa.

SPORTAL.IT | 06-07-2018 08:05