CR7, Juve e tifosi d’accordo sul gol più bello

Con l’ultimo giorno dell’anno è arrivato il tempo dei bilanci, anche se si parla di spettacolo. E in casa Juventus la parola spettacolo fa rima con Cristiano Ronaldo. Come regalo di Capodanno, ecco dunque che il club bianconero ha pubblicato sul proprio profilo Dugout la Top 5 dei gol segnati da CR7 con la maglia della Juve. La selezione presenta reti segnate sia in campionato che in Champions League e vede i tifosi prevalentemente d’accordo nei commenti.

LA TOP 5. Il video montato dalla Juventus si apre con la rete segnata da CR7 al Sassuolo il 16 settembre – gran diagonale di sinistro -, prosegue con la volée mancina contro la Spal del 24 novembre e con il sinistro secco rifilato all’Udinese al Friuli il 6 ottobre. Al secondo posto il gol forse più “ronaldesco” tra quelli segnati finora da CR7 in bianconero, ovvero la fiondata di destro con cui il portoghese ha fulminato l’Empoli lo scorso 27 ottobre. Il primo posto, però, va ad un altro tiro al volo, ancora di destro: quello segnato al Manchester United all’Allianz Stadium il 7 novembre.

LE REAZIONI. Una scelta che pare soddisfare i tifosi bianconeri, tutti d’accordo sui profili social del club, nonostante il miglior gol sia legato alla sconfitta più bruciante della stagione in corso. “Il più bello quello al Manchester! Peccato per la sconfitta però..”, sottolinea Davide, mentre per molti altri tifosi la bellezza del gesto tecnico di Ronaldo ha già cancellato il risultato della sfida con i Red Devils. “Il gol allo United è un qualcosa di sublime per coordinazione, tempistica ed esecuzione!”, scrive Delfo su Facebook; concorda Claudio: “L’ultimo goal del filmato è fantastico. Visto e rivisto, non ci sono aggettivi”. Infine, c’è chi non si accontenta: “Sì va be’, grandi goal – sottolinea Mirella – ma i più belli saranno quelli che ancora devi fare, specialmente in Champions”. Perché il tifo bianconero non è mai sazio di vincere, proprio come Ronaldo.

SPORTEVAI | 31-12-2018 10:57