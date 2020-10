Cr7, la soluzione di Paola Ferrari scatena la bufera sul web

Il numero dei contagiati in serie A (e in tutto il mondo del calcio) cresce giorno dopo giorno e rischia di mettere seriamente alla prova la speranza che si possano chiudere regolarmente i campionati. Il caso di Cristiano Ronaldo è solo l’ultimo e il più eclatante ma la serie A da settimane sta provando a convivere con il Covid senza fermarsi. Mentre la Figc studia soluzioni alternative, come i playoff, e chi attacca a destra e a sinistra, c’è chi ripropone l’idea di mutuare la soluzione dagli Usa.

Paola Ferrari propone la bolla stile Nba

E’ il caso di Paola Ferrari. La conduttrice di 90esimo minuto scrive su twitter: “CR7 Positivo. Unica possibilità per salvare il campionato , secondo me ,la Bolla come nell’NBA. Cosa ne pensate?”.

I tifosi bocciano l’idea della Ferrari

Molti tifosi si ribellano perché solo dopo la positività di Ronaldo escono fuori queste idee: “Ibra guida un esercito di positivi quarantenati. Ora il fenomeno da baraccone del campionato italiano si abbassa a livello di tutti e sta lì tranquillo (come già avrebbe dovuto fare.. visto che ha violato un protocollo ministeriale)” o anche: “Come mai sei venuta fuori con questa interessante proposta proprio adesso e non, per esempio quando è risultato positivo Ibra e tutti gli altri positivi di serie A”, oppure: “Adesso si prosegue col protocollo senza rompere.. Con 6 positivi Inter, a ridosso di un derby milanese e l’inizio della Champions, non si è letta una parola da parte vostra”.

Per i fan la bolla non è ipotesi realistica

Bocciata l’idea della Ferrari: “Ci dica lei come (e dove) si potrebbero giocare 9 partite a settimana nello steso posto (la bolla) prima di fare queste domande” e ancora: “Chiudiamo giocatori e staff delle squadre dove? A Gardaland? Fino a giugno? E le coppe europee? Sempre dentro la bolla? Che idea meravigliosa”.

C’è chi scrive: “Impossibile! 1) I nostri calciatori non sono professionisti come quelli della Nba 2) I nostri calciatori non restano tre mesi in una bolla lontani dalle loro famiglie e interessi 3) in Italia non c’è una struttura “chiusa” con 20 hotel per un centinaio di persone ciascuno”. Un altro osserva: “C’è da dire anche che in NBA non fanno una pausa nazionali ogni tre settimane con i giocatori che se ne vanno in giro per il mondo a giocare partite per lo più inutili. Il problema è anche più logistico di quanto non lo sia dei giocatori” e infine: “Perché per farlo dovrebbero andare a Disneyworld o in zone come Dubai dove ci sono strutture con almeno 6 campi di calcio regolamentari e 1500 posti letto. Non basta dire “bolla” perché si avveri…”.

SPORTEVAI | 14-10-2020 10:12