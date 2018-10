Cr7 non dimentica: Ho il Real nel cuore, spero batta il Barca

L’addio non era stato indolore, non poteva esserlo. Il braccio di ferro con Florentino Perez, le accuse reciproche, poi le tensioni con alcuni ex compagni. Sembrava che tra Cristiano Ronaldo e il Real Madrid la storia si fosse chiusa male dopo tanti successi, ma non è così. Tra i milioni di telespettatori che oggi accenderanno la tv per godersi il Clasico Barcellona-Real Madrid ci sarà anche lui, Cr7. Non si possono cancellare anni di gioie e trionfi, né si può dimenticare che significa quella sfida che oggi si gioca al Camp Nou. Nel giorno della presentazione in bianconero, il portoghese aveva preso le distanze in maniera fredda dal suo passato: “E’ stata una storia brillante quella che ho avuto al Madrid, è un club che mi ha aiutato in tantissime cose. Ma questa è una nuova tappa della mia vita, quindi ringrazio i fan, ma adesso devo dedicarmi a questa nuova tappa della mia vita, sono molto contento. Cercherò di dimostrare agli italiani che sono un giocatore di massimo livello, al top. E penso anche di non dover dimostrare nulla a nessuno, perchè i numeri sono lì da vedere, quello che ho fatto per il calcio si sa, però sono ambizioso e mi piacciono le sfide, non mi piace rimanere nella mia zona di comfort, quindi dopo aver fatto quello che ho fatto al Manchester e al Madrid, voglio lasciare un segno anche nella storia della Juve”.

IL MESSAGGIO AI COMPAGNI – Un segno che sta lasciando, non v’è dubbio. Ieri la doppietta all’Empoli ma oggi nel giorno di riposo Ronaldo tornerà cuore Real. Il bomber ha voluto mandare un messaggio chiaro ai blancos tramite As: “Ho molto rispetto per il Barcellona ma porto il Real Madrid nel cuore. Per questo spero che il Madrid sia felice nella gara di oggi”. Cristiano è il secondo miglior goleador nella storia del Clasico assieme a una leggenda come Alfredo Di Stefano: entrambi hanno segnato ben 18 gol nelle sfide tra Real e Barca. Cr7 ha segnato 12 dei suoi 18 gol proprio al Camp Nou, l’ultima volta alla 36esima giornata dello scorso campionato (finì 2-2).

LE POLEMICHE – Non mancherà solo lui però nella partitissima della Liga: anche l’infortunato Messi dovrà vederla da spettatore. Ma tra Cr7 e il Real è scattato il disgelo dopo mesi di parole bollenti (in particolare Sergio Ramos è stato tra i più acidi nel commentare l’addio di Ronaldo) e di affronti voluti (la maglia n.7 che il Real ha deciso di dare al neo-acquisto Mariano Diaz che disse: “Sono orgoglioso di portarlo sulle spalle dopo che è stato su quelle di stelle come Amancio, Juanito, Butragueño e Raúl». E solo alla domanda «E Cristiano Ronaldo no?». Rispose: “Certo, come no: anche Cristiano Ronaldo”.

SPORTEVAI | 28-10-2018 12:43