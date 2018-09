CR7 se la gode con Georgina: alla faccia dell'astinenza da gol

Cristiano Ronaldo sta ancora prendendo le misure con il calcio italiano. Nessun gol in 270 minuti giocati con la maglia della Juventus. Un record negativo (non gli capitava dal 2010) che non sembra preoccupare più di tanto l’asso portoghese. Dopo il match vittorioso contro il Parma, CR7 si è concesso una sana giornata di relax in barca, lontano dai riflettori, insieme alla sua fidanzata Georgina Rodríguez.

E’ stata la compagna dell’ex Real Madrid a postare su Instagram una foto che li ritrae in barca placidamente distesi, abbracciati, al sole. Lui occhi socchiusi protetti da occhiali da sole anni ’70, lei stesa sulla pancia con il generoso “lato b” in bella mostra. “Qué bien sienta un abrazo caliente cuando tienes frío. #TeAmo” (“Che bello sentire un caldo abbraccio quando hai freddo. Ti Amo”), scrive Georgina corredando il messaggio con un cuoricino.

Insomma il ritratto della serenità, quasi a voler sottolineare che l’astinenza da gol non sta minimamente preoccupando il bomber. Niente palestra e allenamenti post partita, CR7 preferisce ricaricare le pile a colpi di bagni e tintarella. Confida che i gol arriveranno presto, ci crede Allegri e lo sperano i tifosi.

Intanto l’attaccante bianconero salterà Portogallo-Italia di Nations League lunedì prossimo a Lisbona. Prossimo impegno, la sfida contro il Sassuolo il 16 settembre a Torino.

VIRGILIO SPORT | 04-09-2018 11:09