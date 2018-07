CR7 si allontana da Torino centro

Dove andrà a vivere Cristiano Ronaldo?

Se lo è chiesto 'La Stampa'. Che ha anche dato una risposta. "Nelle ultime settimane familiari ed emissari hanno passato al vaglio tutte le proposte delle agenzie – vi si legge -. E la scelta, alla fine, è ricaduta su una villa in pre-collina. Il centro città come previsto è stato considerato troppo sacrificato per le esigenze del portoghese. Nella villa individuata Cristiano Ronaldo ha già fatto avviare i lavori di ristrutturazione in vista del suo arrivo, così da evitare sistemazioni temporanee che non lo hanno convinto. Detto fatto, gli operai sono al lavoro con il compito di portare via il mobilio indesiderato e sostituirlo con quello indicato dalla famiglia del portoghese. In più, sono in corso d’opera i lavori di asfaltatura nel tratto di strada che conduce dal cancello d’ingresso alla villa attraverso il parco. Il tutto circondati da uno spiegamento di sicurezza discreto ma imponente: dopo le tante follie per Cristiano Ronaldo, non stupirebbe se qualcuno chiedesse un autografo anche agli operai che lavorano per lui".

Vacanze finite anche per il portoghese che insieme a tutta la rosa è richiamato agli allenamenti lunedì mattina alla Continassa: arriverà a Torino domenica, presumibilmente alle 13.30 all'aeroporto di Caselle.

L'Agenzia Statale di Amministrazione tributaria della Spagna ha dato l'ok all'accordo raggiunto tra gli avvocati del fuoriclasse portoghese, nuovo acquisto della Juventus, e l'agenzia delle Entrate spagnola: l'intesa prevede il pagamento da parte del calciatore di una multa di quasi 19 milioni di euro (18,8 milioni) e la condanna a due anni di reclusione. Lo riporta l'agenzia di stampa spagnola Efe.

SPORTAL.IT | 27-07-2018 08:55