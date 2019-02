Crack De Paul, ansia Udinese

Brutta tegola per Davide Nicola e l’Udinese: Rodrigo De Paul ha riportato un infortunio alla caviglia.

Il trequartista bianconero, durante un’esercitazione tattica, si è accasciato a terra e dopo le cure dello staff sanitario è stato portato negli spogliatoi ed è apparso visibilmente affranto.

De Paul, ora, è in forte dubbio per la gara contro il Chievo Verona, fondamentale per la lotta salvezza.

Sicuro assente, come riporta udineseblog, sarà Valon Behrami, che anche nella giornata di mercoledì non si è allenato con il resto dei compagni.

