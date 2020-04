Craft, addio al basket a 29 anni?

Aaron Craft valuta se chiudere la sua carriera a 29 anni. Ad inizio stagione il play di Trento aveva annunciato di voler lasciare il basket a fine stagione per riprendere gli studi, e ora, tornato negli Stati Uniti per l'emergenza Coronavirus, si confessa a L'Adige: "Sì, quella di Belgrado potrebbe essere stata la mia ultima partita. Cerco di non pensarci troppo. Ora come ora sto provando a rimanere concentrato e pronto per un’eventuale ripartenza, se e quando ci sarà la possibilità di far ripartire la stagione. Voglio avere la testa pronta a viverla al massimo".

"Non posso essere troppo deluso, credo che sia una situazione difficile per tutti, non la posso mettere sul personale. Non cambierei idea per questo, ma di sicuro mi peserebbe un po’di più l’idea che la stagione e la mia carriera sia finita a Belgrado e in questo modo. Sognavo qualcosa di diverso, ma non posso cambiare quello che è che è stato".

