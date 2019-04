Cragno alla Roma, l'agente rompe il silenzio

Uno dei portieri più promettenti del campionato è senza dubbio Alessio Cragno che, grazie alle ottime prestazioni, ha attirato le attenzioni di diversi top club.

Il suo agente Graziano Battistini ha parlato al 'Corriere dello Sport': "E' prematuro parlare di mercato, per rispetto di chi gioca nella Roma, in altri club, ma soprattutto per rispetto dei tifosi sardi. La cosa principale è che lui continui a giocare bene e ad aiutare il suo club a chiudere al meglio la stagione".

"Poi alla fine del campionato si vedrà e si valuteranno le situazioni. Non vogliamo assolutamente dimenticare l'importanza del Cagliari, una grande piazza e che ha un progetto molto serio".

Chiusura non molto rassicurante: "Non possiamo denigrare il club sardo che per Alessio conta tanto. Sono questioni premature, ma è ovvio che l’accostamento alla Roma fa molto piacere al ragazzo".

SPORTAL.IT | 10-04-2019 18:47